За його словами, на позиціях залишили 30 загарбників.

Російський окупант бідкається, що Збройні сили України взяли в оточення сили "другої армії світу" поблизу Лиману Донецької області.

Про це свідчить аудіоперехоплення телефонної розмови, опубліковане Головним управлінням розвідки.

Окупант поскаржився, що їх беруть в оточення, а особового складу для оборони фактично нема. Крім того, окупанти несуть величезні втрати, зокрема й серед командування.

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"Нас в кільце намагаются взяти... Якщо коротко, я в "Донецькій республіці", от і все. Красний Лиман. Набери, ну, там, якщо треба. Красний Лиман. Набери, я тут поруч. Село Терни", - розповів загарбник.

Дружина натомість розповідає, що вже незабаром під Лиман вирушать перші "мобілізовані". Цій новини загарбник неабияк зрадів.

Звільнення Лиману від російських окупантів

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ. При цьому президент зауважив, що успіхи українських воїнів не обмежуються лише звільненням Лиману.

Окупанти, які змогли втекти з Лиману Донецької області, наразі будують укріплення у Кремінній Луганської області.

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