Російський окупант поскаржився на постійні обстріли та напівоточення. Обіцяного підкріплення досі не дочекалися.
Про це свідчить перехоплення, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.
"Та нас на передову вивели, у нас тут пі*дець. Тримаємо оборону, крім нас ніхто. Сказали, бл*дь, треба потерпіти, поки прийде підкріплення. Воно поки неготове. Ми в напівоточенні, зв’язку може не бути", – бідкається загарбник.
Водночас окупант не уточнив, де саме перебуває, але розповів про постійні стрілецькі бої - ЗСУ вже підійшли за кілометр від них. Командування наказало не відступати.
Дружина окупанта припустила, що командири кинули своїх солдатів, але окупант заперечує.
"Командування батальйону з нами. Просто від батальйону залишилося х*й та ніх*я. Сьогодні вночі взагалі не спали. Оточені сиділи", – додав окупант.
Контрнаступ ЗСУ: остання інформація
Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров 12 жовтня розповів, що ЗСУ вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Херсонщині: "Нашими підрозділами закріплений успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури".
В американському інституті вивчення війни підтвердили розвиток контрнаступу. На території Херсонської області українські захисники просуваються на північному заході в бік Милового і вздовж західного берега Дніпра. А на Луганщині ЗСУ вийшли до околиць Малинівки, яка знаходиться в 44 кілометрах від Сватового.
Британська розвідка вважає, що просування ЗСУ в бік Милового оголить фланг рашитів. Вороже угруповання на Херсонщині більше не прикриватиме Інгулець.