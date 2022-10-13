Загарбникам обіцяли підкріплення, щоправда воно ще не готове.

Російський окупант поскаржився на постійні обстріли та напівоточення. Обіцяного підкріплення досі не дочекалися.

Про це свідчить перехоплення, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

"Та нас на передову вивели, у нас тут пі*дець. Тримаємо оборону, крім нас ніхто. Сказали, бл*дь, треба потерпіти, поки прийде підкріплення. Воно поки неготове. Ми в напівоточенні, зв’язку може не бути", – бідкається загарбник.

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Водночас окупант не уточнив, де саме перебуває, але розповів про постійні стрілецькі бої - ЗСУ вже підійшли за кілометр від них. Командування наказало не відступати.

Дружина окупанта припустила, що командири кинули своїх солдатів, але окупант заперечує.

"Командування батальйону з нами. Просто від батальйону залишилося х*й та ніх*я. Сьогодні вночі взагалі не спали. Оточені сиділи", – додав окупант.

Контрнаступ ЗСУ: остання інформація

Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров 12 жовтня розповів, що ЗСУ вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Херсонщині: "Нашими підрозділами закріплений успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури".

В американському інституті вивчення війни підтвердили розвиток контрнаступу. На території Херсонської області українські захисники просуваються на північному заході в бік Милового і вздовж західного берега Дніпра. А на Луганщині ЗСУ вийшли до околиць Малинівки, яка знаходиться в 44 кілометрах від Сватового.

Британська розвідка вважає, що просування ЗСУ в бік Милового оголить фланг рашитів. Вороже угруповання на Херсонщині більше не прикриватиме Інгулець.

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