Окупанти продовжують обстрілювати українські міста - сьогодні під вогнем було близько сорока населених пунктів.

Російські окупанти продовжуть наступати в районі Бахмуту, а в районі Сватового на Луганщині намагаються побудувати потужну лінію оборону.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"У деяких підрозділах через низький моральний стан окупантів призупинено наступальні дії. Але вони продовжують наступальні дії в районі Бахмута, там ведуться дуже жорстокі, агресивні штурмові дії з їхньої сторони, проте наші війська тримають оборону, намагаються докласти всіх зусиль, щоб відбити ці штурмові дії. В районі Сватового на Луганщині противник навпаки намагається побудувати потужну лінію оборону, вони вже викладають фото у своїх пабліках і переконують, що не буде непрохідна лінія оборони, вони навіть її порівнюють з лінією Мажино у Франції, яка у 1928-1936 роках будувалася, дехто її називає з лінією Путіна. Але з лінією Мажино, напевно, це найкраще порівняння, бо вона була доволі швидко пройдена противником", - сказав він.

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Череватий довав, що окупанти продовжують обстрілювати українські міста - сьогодні під вогнем було близько сорока населених пунктів.

"Я думаю, що це вже якийсь жест агонії, жест безсилля, тому що ми наносимо цілеспрямовані удари, зокрема, і цієї доби - по їхнім командним пунктам, по складам з озроєнням, по логістичним шляхам, доволі вдало ми це робимо", - сказав він.

Звільнення Луганщини

ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

Зокрема, за словами Гайдая, це села Красноріченської селищної громади Сватівського району: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчиської сільської громади Сватівського району: Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

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