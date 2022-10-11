За словами очільника ОВА, звільнення населених пунктів Луганської області продовжується.

Просування Збройних сил України на Луганщині буде продовжуватися, але не буде таким стрімким, як на Харківщині, через те, що російські війська встигли підготуватися.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"В будь-якому випадку ЗСУ будуть просуватися, але не це не буде так стрімко, як у Харківській області, тому що ефекту несподіванки нема. Плюс ті, хто повтікали з Лиману і Харківської області, до нас на Луганщину і втекли. Плюс в них все-таки був час, щоб ретельно замінувати всі підходи", - сказав Гайдай.

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За його словами, щоб не ризикувати життям українських бійців, доводиться витрачати час на розмінування, але це не допомагає російсько-окупаційним військам – ЗСУ все одно звільняють населені пункти один за одним.

Він також зазначив, що звільнення населених пунктів Луганської області продовжується, але варто очікувати офіційної інформації від Генштабу, щоб не завадити нашим захисникам.

Деокупація Луганщини

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Вдень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ. Експерти пояснювали, що звільнення Лиману є важливим, оскільки відкриває можливість українським захисникам продовжити звільнення території – піти далі на Кременеву, Сєвєродонецьк.

Згодом стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

9 жовтня стало відомо про звільнення 7 населених пунктів Луганської області: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка та Стельмахівка.

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