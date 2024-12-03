Наразі на місці удару працюють "усі відповідні служби".

Російські окупаційні війська у ніч проти 3 грудня атакували Рівненську область дронами-камікадзе. Загарбники завдали ударів по енергооб'єкту в Рівненській області.

"Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури", - повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За його словами, наразі на місці удару працюють "усі відповідні служби". За попередніми даними, внаслідок російського повітряного удару обійшлося без постраждалих.

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Коваль обіцяв, що пізніше розкриє детальнішу інформацію щодо наслідків ворожої атаки у регіоні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, тривога у регіоні розпочалася о 02:12 і тривала до 04:06. Дрони рухались в регіонах, які межують з Рівненщиною, зокрема, у Хмельницькій, Житомирській та Тернопільській областях.

Атаки на енергетику

28 листопада Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Під час російського обстрілу загалом було виявлено 188 засобів повітряного нападу.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев вважає, що в українців цієї зими може не бути світла по 4-8 годин на день.

Як повідомляв УНІАН, відключення світла в Україні триватимуть усю зиму. Тривалість відсутності електрики залежатиме від погоди та швидкості відновлення після ударів РФ.

Цієї ночі російські окупаційні війська влучили в об'єкт критичної інфраструктури у місті Тернопіль.

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