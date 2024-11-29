Херсон, Херсонський район і частина Миколаївської області залишаються знеструмленими.

Уряд ухвалив рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення електроенергії не застосовуються.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він зазначив, що станом на зараз ситуація в енергосистемі України складна, але контрольована диспетчерами "Укренерго".

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"Важливо, що система зберегла й зберігає цілісність. Ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків атаки. Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7. Аварійні відключення споживачів були скасовані в усіх регіонах, але зараз вимушено застосовуються графіки відключень", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, Україна продовжує імпорт електроенергії з Європи. Шмигаль наголосив, що міністр енергетики та голова "Укренерго" мають зараз щодня звітувати перед громадськістю - надавати повну картину та інформувати про те, яка робота здійснюється.

Водночас в "Укренерго" повідомили, що станом на сьогоднішній ранок через наслідки масованої російської ракетно-дронової атаки на енергосистему залишаються знеструмленими місто Херсон, Херсонський район та частина Миколаївської області.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. До кінця поточної доби знеструмлених абонентів на Херсонщині та Миколаївщині енергетики планують заживити", - йдеться в повідомленні.

Енергетичний терор з боку РФ

Учора, 28 листопада, РФ укотре здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики України. По всій країні застосовувалися аварійні відключення світла, згодом - збільшені стабілізаційні відключення.

У Повітряних силах поділилися, що під час російського ракетного обстрілу України зафіксували 12 влучань, здебільшого - в об'єкти паливно-енергетичного сектору країни.

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