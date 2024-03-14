Чотири міста Сумської області атакували дрони, два з них опинились ще й під ракетним ударом.

У ніч на 14 березня російські окупанти атакували України кількома групами "шахедів" та ракетами.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, ворожі БПЛА через Херсонщину та Миколаївщину атакували Україну у північному напрямку. "Прильоти" зафіксовано у Харкові та на Сумщині.

Перші БПЛА залетіли у повітряний простір України близько 01:00. Вони рухалися через Миколаївщину курсом на Кіровоградську область. Згодом, о 1:25 зафіксували ще одну групу, яка летіла через Херсонщину у бік Миколаївської області та далі у Кіровоградську. Також були "шахеди" й у напрямку Дніпропетровської області.

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Близько третьої ночі вони повернули у бік Полтавщини та Харківщини, а нова група дронів рухалась на Запоріжжя. Пізніше БПЛА зафіксували у Чернігівській та Сумській області.

Вранці у Сумській ОВА повідомили, що противник атакував цивільну інфраструктуру чотирьох міст області: Сум, Білопілля, Шостки та Тростянця. Крім того, по двох останнім було завдано ще й ракетні удари.

Наразі на місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ударів уточнюються.

Війна в Україні - атаки дронів

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу "шахед", один з них влучив у багатоквартирний будинок. З-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості.

Згодом в ДСНС, повідомили, що рятувальники деблокували тіло людини.

Під вечір з-під завалів багатоповерхівки у Сумах, куди вночі влучив російський дрон-камікадзе типу "шахед", дістали тіло другої загиблої особи.

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