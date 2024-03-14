У ніч на 14 березня російські окупанти атакували України кількома групами "шахедів" та ракетами.
Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, ворожі БПЛА через Херсонщину та Миколаївщину атакували Україну у північному напрямку. "Прильоти" зафіксовано у Харкові та на Сумщині.
Перші БПЛА залетіли у повітряний простір України близько 01:00. Вони рухалися через Миколаївщину курсом на Кіровоградську область. Згодом, о 1:25 зафіксували ще одну групу, яка летіла через Херсонщину у бік Миколаївської області та далі у Кіровоградську. Також були "шахеди" й у напрямку Дніпропетровської області.
Близько третьої ночі вони повернули у бік Полтавщини та Харківщини, а нова група дронів рухалась на Запоріжжя. Пізніше БПЛА зафіксували у Чернігівській та Сумській області.
Вранці у Сумській ОВА повідомили, що противник атакував цивільну інфраструктуру чотирьох міст області: Сум, Білопілля, Шостки та Тростянця. Крім того, по двох останнім було завдано ще й ракетні удари.
Наразі на місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ударів уточнюються.
Війна в Україні - атаки дронів
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу "шахед", один з них влучив у багатоквартирний будинок. З-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості.
Згодом в ДСНС, повідомили, що рятувальники деблокували тіло людини.
Під вечір з-під завалів багатоповерхівки у Сумах, куди вночі влучив російський дрон-камікадзе типу "шахед", дістали тіло другої загиблої особи.