Дрон "Форпост" здатен вести розвідку та підсвічувати лазером цілі для високоточних боєприпасів.

Поблизу острова Зміїний на Одещині українські захисники знищили багатофункціональний ворожий дрон "Форпост", вартість якого складає близько 6 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України.

"Відмінусований в районі Зміїного силами протиповітряної оборони ворожий дрон "Форпост" - досить цікавий і небезпечний екземпляр. Він здатен не тільки вести розвідку, але й підсвічувати лазером цілі для високоточних боєприпасів. В якості засобів стеження та спостереження на дроні використовується одна електрооптична і одна інфрачервона камери, що надає можливість його цілодобового використання", - розповіли у прес-службі.

Зазначається, що "Форпост" може перебувати в польоті близько 18 годин та долати до 250 км, а в оновленій версії – до 350 км. Після модернізації на БпЛА цього типу з’явився й оновлений канал зв’язку, також заявлено про розробку підвісних контейнерів з додатковими системами, зокрема, радара для виявлення цілей на суходолі, комплексу радіотехнічної розвідки, а також ретрансляції сигналу.

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"Форпост" – багатофункціональний дрон, вартість якого близько 6 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Збиття ворожих дронів українськими воїнами

На Запорізькому напрямку українські прикордонники знищили партію дронів, що атакували їхні позиції. Споряджені саморобними вибуховими пристроями FPV-дрони були збиті за допомогою антидронової рушниці. Одного з них вдалося приземлити, запобігши детонації ВОГ.

Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що армія РФ почала копіювати тактику ЗСУ – вона вчиться й адаптується. Зокрема, за його словами, росіяни масово застосовують дрони проти українських військових.

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