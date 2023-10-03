Атаки на східній ділянці фронту минулої доби відбувалися по усіх лініях. Росіяни намагалися контратакувати.

Українські війська продовжують наступальні операції в районі Бахмута. Речник Східної групи військ ЗС України капітан Ілля Євлаш заявив, що важкі бої тривають на південь від Бахмута в районі залізничної колії, вздовж якої проходить нинішня російська лінія захист. Зайнято більш вигідні позиції поблизу одного зі звільнених населених пунктів.

Як йдеться у звіті ISW, російські війська прагнуть будь-якою ціною утримати лінію оборони вздовж залізниці на південь від Бахмута. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська продовжували спроби просунутися на схід від залізничної лінії біля Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і що українські війська займають невизначені "вигідніші" позиції в цьому районі.

Російське джерело стверджує, що чеченський загін спецназу "Ахмат" і 1-й батальйон 4-ї ОМСБр відбили українську атаку поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Андріївки.

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Натомість окупанти продовжили контратаки в районі Бахмута, але не просунулися 2 жовтня. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Андріївки. Російський мілблогер заявив, що російські війська контратакували біля Кліщіївки.

ISW також зазначає, що 2 жовтня російські війська продовжили наступ на лінії Авдіївка-Донецьк і мали просування. Російські військові блогери стверджували, що російські війська 1 і 2 жовтня захопили кілька українських позицій поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки) і Степового (8 км на північний захід від Авдіївки).

Генштаб ЗСУ стверджував, що українські сили відбили російські атаки на схід від Степового та поблизу Авдіївки, Кераміка, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (на західній околиці міста Донецьк) і Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили контратакували проти російських сил у напрямку населених пунктів під Авдіївкою.

Битви на Донбасі

Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Водночас на Лиманському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках українські захисники успішно відбили ворожі атаки. Загалом на передовій відбулося понад 20 бойових зіткнень.

Тим часом Сили оборони завдали удари по російських позиціях. Вдалося уразити райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та артилерійські засоби російських окупанційних військ.

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