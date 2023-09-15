Сили оборони завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували одразу на декількох ділянках фронту.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районі Богданівки. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там, протягом минулої доби ворог здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Крім того, на Шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобам, 1 склад боєприпасів противника", - мовиться у зведенні.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Разом з тим, підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено один пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси, п'ять артилерійським засобам, один склад боєприпасів противника.

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