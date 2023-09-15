Результативно відпрацювали українські бойові "пташки" та артилерія.

Сили оборони України продовжують звільняти українську землю від російських окупантів та завдавати противнику великих втрат.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Водночас підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобам, 1 склад боєприпасів противника.

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Раніше начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш зазначив, що на сході тривають щоденні інтенсивні бої і тільки "за минулу добу противник більше тисячі разів наносив вогньове ураження по позиціям наших захисників".

14 вересня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що українські захисники відбили атаки російських загарбників на Авдіївському і Мар'їнському напрямках та здобули частковий успіх в Кліщіївці та Андріївці.

На тлі невдач на полі бою Росія застосувала тактику терору цивільного населення. Рано вранці в п’ятницю, 15 вересня, російські окупанти завдали по Україні чергового удару зі застосуванням ударних безпілотників.

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