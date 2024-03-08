Він був одним з трьох відомих двійників ватажка "Вагнера".

У населеному пункті Роботине Запорізької області ліквідували одного з двійників очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як повідомляє проект "Агентство", Руслан Юнусов, який кілька років тому став Євгеном Вікторовичем Пригожиним, наприкінці січня був ліквідований на фронті. Його дані опинилися в списку вбитих на околицях села Роботине десантників із псковської 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ. Інформацію про загибель Юнусова (Пригожина) підтвердила дружина його брата.

Пригожин Євген Вікторович, що йде у списку під номером 195, виявився єдиним, хто має друге прізвище, ім'я та по батькові - Юнусов Руслан Фетихович.

Відео дня

За словами дружини брата Юнусова, він служив у псковській дивізії ВДВ і загинув у січні. На фронт Юнусов пішов добровольцем. На запитання, як був завербований Юнусов і чому опинився у дивізії ВДВ, жінка не відповіла. При цьому вона підтвердила, що він мав друге прізвище - Пригожин. Юнусов змінив документи у 2018 році.

У квітні 2019 року про повного тезку засновника ПВК "Вагнер" писала "Фонтанка". Приводом для опублікування став арешт Юнусова-Пригожина за участь у пограбуванні. Він разом з Петром Піроном, у якого він працював охоронцем, під виглядом співробітників ФСБ увірвалися до квартири підприємця, який займається угодами з криптовалютою, і змусили віддати їм 5 млн рублів готівкою та перевести криптовалюти на 55 млн рублів.

Юнусов змінив прізвище, ім'я та по батькові роком раніше – паспорт на ім'я Пригожина він отримав 26 травня 2018 року. У минулому, за даними видання, Юнусов служив у СОБРі та карному розшуку, брав участь у військових конфліктах. Перед арештом у 2019 році Юнусов пояснив зміну прізвища "родом своєї діяльності" охоронця.

У 2020 році Пригожин-Юнусов отримав 8 років колонії за грабіж. У серпні 2023 року він ще відбував покарання в Республіці Комі: перебуваючи в колонії, він спробував повернути колишні прізвище, ім'я та по-батьков. Суд відхилив його позов.

"Російська служба Бі-бі-сі" називала Юнусова одним із трьох відомих двійників Пригожина. У 2021 році, коли Пригожин вже перебував під санкціями, ЗМІ повідомляли про візити до Європи його "двійників". При обшуку в будинку Пригожина, який пройшов після заколоту ПВК "Вагнер", силовики виявили кілька фальшивих паспортів Пригожина.

Вбивство Пригожина

У Тверській області РФ 23 серпня 2023 року зазнав аварії літак ПВК "Вагнер", на борту якого нібито були, зокрема, ватажки найманців Дмитро Уткін і Євген Пригожин. Повідомлялося, що після автокатастрофи ніхто з тих, хто був на борту, не вижив. Примітно, що Пригожин нібито знищений незабаром після "спроби перевороту" в Росії, яка закінчилася "договорняком".

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що не поспішав би з висновками щодо Пригожина. За його словами, "немає доказів того, що він мертвий".

Вас також можуть зацікавити новини: