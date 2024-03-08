Українські військові знищили зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор-М-2" та автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Сили оборони України за минулу добу відмінусували 360 російських окупантів, понад 300 безпілотників та кілька одиниць дороговартісної техніки. Про це бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.

За його словами, за минулу добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" відбулося 52 бойові зіткнення. Ворог завдав 18 авіаударів, 114 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1142 артобстріли.

Водночас, українські війська міцно тримають оборону та продовжують нищити російських загарбників. "Загальні втрати противника склали: в живій силі - 360 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 27 одиниць, не враховуючи БпЛА", - повідомив Тарнавський.

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Зокрема, російські окупанти втратили 2 танки, 7 бойових бронемашин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 13 автомобілів та 1 одиницю спецтехніки. Крім того, нейтралізовано або знищено 305 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили ще 1 склад ПММ ворога.

"Дякую за влучність нашим воїнам, зокрема тим, які знищили російський зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор-М-2" та автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель"", - наголосив бригадний генерал.

Україна зміцнює оборону на фронті

Як повідомляв УНІАН, останнім часом інженерні роботи з будівництва ліній оборони вздовж фронту ведуться прискореними темпами. Для інженерних робіт залучено нові сили та техніку. Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що уряд виділив необхідні кошти для фортифікаційного облаштування оборонних рубежів.

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