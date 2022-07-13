Ймовірно, відбувся пуск ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару по Одещині знищено свиноферму.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Вночі ворогом нанесено ракетний удар по Одещині. Зруйновано будівлю свиноферми. Людських втрат нема. Імовірно, відбувся пуск ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції", - йдеться у повідомлені.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Користувачі соцмереж повідомляють про загибель близько 400 свиней.

Як повідомляв УНІАН, росіяни регулярно б'ють ракетами по Одеській області. Зокрема, 11 липня окупанти з акваторії Чорного моря з літаків випустили 7 ракет по Одещині. Внаслідок ракетного обстрілу значні руйнування зафіксували в курортному селищі та на складі Білгород-Дністровського порту.

Вчора у другій половині дня окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. На щастя, люди не постраждали.

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