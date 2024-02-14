Російська брехня випередила російські ракетні удари по Селидовому й околицях.

Повідомлення про нібито знищення українських військових на "полігоні" поблизу Селидового є класичною російською інформаційно-психологічною операцією.

Про це написав речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у Facebook. Він зазначає, що уранці 13 лютого, росіяни почали розганяти класичну ІПСО, що нібито вони уразили ракетами "полігон" з українськими військовими. "Зокрема, з бійцями 3-ї штурмової бригади, загиблих - від 200 до 1500 (що?..). Мовляв, "ось як починає новий головнокомандувач ЗСУ", - пише Лиховій.

При цьому наголошує, що ця російська брехня випередила власне основні російські ракетні удари по Селидовому й околицях. "Через російський бардак іпсошний "постріл" був завчасним і виявився холостим. Російську тєлєгу вчепили попереду лошаді", - написав він.

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При цьому він наголошує, що відділ зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" (а Селидове - в смузі оборони частин цього угрупування військ) опитав бригади Авдіївського і Донецького напрямків та отримати від них спростування, що таких втрат, такої події в них у районі Селидового "не було взагалі".

"Та і якщо подумати. Який "полігон" за 20 км від лінії фронту? Які шикування, скупчення? Цього зараз немає й не може бути. Як і немає в районі Селидового тих військових частин ЗСУ, про які бреше московська пропаганда. Тому - тримаємо стрій, тримаємо оборону, інформаційну й реальну. Наша сила в правді", - наголошує Лиховій.

Атака по Селидовому

Внаслідок нічної масованої атаки російськими окупантами по Селидове (Донецька область) троє людей загинуло, а 12 отримали поранення. За даними Офісу генерального прокурора, у ніч на 14 лютого вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 5 осіб, серед яких троє дітей 7, 12 й 16 років.

Також вночі Росія поцілила в медичний заклад - загинули троє цивільних – 38-річна жінка, яка перебувала в лікарні на зберіганні вагітності, та 36-річна матір з сином 9 років.

Також отримали травми 6 пацієнтів.

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