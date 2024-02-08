Серед поранених - хлопчик, якому завтра має виповнитися сім років.

Унаслідок обстрілу російськими окупантами Селидового Донецької області загинула жінка, ще семеро людей зазнали поранень. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України, загарбники вдарили по місту 8-ма ракетами.

"Внаслідок атаки загинула 50-річна жінка. Її тіло з-під завалів дістали рятувальники", - повідомили у поліції.

Зауважується, що одна з ракет влучила в багатоквартирний будинок.

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"Поранень зазнали семеро мирних мешканців: хлопчик, якому завтра має виповнитися сім років, чоловіки віком 18 та 51 років, чотири жінки 38, 42, 64, 88 років", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо про пошкоджені 53 багатоквартирних і 10 приватних будинків, чотири заклади освіти, дві адміністративні будівлі, приватне підприємство та 24 транспортні засоби.

Повітряний удар РФ 7 лютого

Стали відомі важливі деталі потужного удару з боку РФ по Україні 7 лютого. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що сили протиповітряної оборони збили 44 ворожі цілі, з них 29 ракет та 15 безпілотників. Усього російські окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу.

Повідомлялося про падіння уламків ракет у Голосіївському, Дніпровському та Деснянському районах Києва, унаслідок чого горіли багатоповерхівка, авто, СТО, а також були перебиті лінії електропостачання. Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про чотирьох загиблих у столиці.

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