До складу штурмових підрозділів включають росіян, які не мають попередньої бойової підготовки.

До тренувального табору загарбників у Луганській області прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. Зазначається, що російські загарбницькі війська продовжують кидати в бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки. Їх "зеленими" відправляють на штурми.

Так, у населеному пункті Рогове Луганської області до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ з території Росії прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців.

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"Коли їм було видано екіпірування та зброю, російське командування поінформувало новоприбулий особовий склад, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

В особовому складі армії РФ поширюються панічні настрої

Як повідомляв УНІАН, 27 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що серед російських окупантів продовжують поширюватися панічні настрої, зросла кількість випадків дезертирства та самокаліцтва.

При цьому, зауважила Маляр, командуванням окупаційних військ посилюється "інформаційно-роз’яснювальна робота" серед російських військовослужбовців, тобто залякування.

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