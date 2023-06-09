Зазначається, що "кадирівці" облюбували один з районів Донецька, але їхнє комфортне перебування там пішло не за планом.

Українські воїни вдарили по тренувальному таборі "кадирівців". Знищено понад півсотні бойовиків.

Як зазначається у ранковому зведенні Генштабу, окупанти підрозділу "Ахмат" сконцентрувалися у південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька. Там вони займаються грабежем цивільного населення та знімають постановочні відео про ведення бойових дій. Втім, ЗСУ втрутилися у безтурботне життя бойовиків Кадирова.

"6 червня, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Аналітики ISW натякають, що великий український контрнаступ вже розпочався. Українські військові вчора провели контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках ширших контрнаступальних зусиль.

Водночас кілька днів тому міноборони РФ заявило, що вранці ЗСУ пішли в контрнаступ на Південно-Донецькому напрямку. Російський терорист Гіркін також заявив, що жорстокі бої відбуваються на Запорізькому напрямку в районі міста Оріхове та не виключив, що це може буде контрнаступ. Але він додав, що сприймає це як обманний маневр.

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