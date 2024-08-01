Окупанти мають дуже велику перевагу у РЕБ та безпілотній авіації, - офіцер бригади 'Рубіж'

Він також зауважує, що дуже помітно, коли заходять противники, які воювали в Афганістані чи Чечні.

Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Національної гвардії України Дмитро Кожубенко зазначає, що у російських окупантів є дуже велика перевага як у засобах радіоелектронної боротьби, так і в засобах безпілотної авіації.

Про це він сказав в ефірі "КИЇВ24", відповідаючи на запитання щодо оперативної ситуації на сході України, зокрема на Лиманському, Сіверському та Краматорському напрямках, а також інформації про начебто просування ворога в районі каналу біля Часового Яру.

"Вони намагаються просунутися. Але, наскільки мені відомо, Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб вони не зробили цього, не перетнули цей канал. Тому що противник кидає дуже великі сили для того, щоб здійснити цей маневр, що в подальшому їм дасть змогу розвивати наступ. Тому що канал є однією з перешкод, які їм потрібно подолати", - зазначив Кожубенко.

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Так, підкреслив він, наразі противник ще не перетнув канал. "Так, були там повідомлення про те, що противник переходив. Але їх вибили з нашої сторони, так би мовити, каналу. І тому зараз ситуація поки стабільна, але вкрай важка. Тому що противник кидає дуже великі сили саме на Лимано-Бахмутському напрямку. І не лише на цьому. У противника, на жаль, велика кількість резервів, штурмового м’яса для того, щоб здійснювати свої задуми. Тому що вони не рахуються із втратами. І цьому є дуже багато прикладів", - сказав офіцер.

Кожубенко також розповів, що в районі оборони бригади "Рубіж" противник техніку для штурмів не застосовує, а використовує тактику малих тактичних груп.

"Вони невеликими групами зближуються з нашими бойовими порядками. Ці зближення і просування прикриваються з повітря. Це FPV-дрони, це "Мавіки", які здійснюють скиди по наших позиціях. Ну, і безпосередньо артилерія різного калібру. На жаль, у зв’язку з тим, що у противника є дуже велика перевага як у засобах РЕБ, так і в засобах безпілотної авіації, їм вдається зближувати з нашими позиціями", - зазначив він.

Водночас, підкреслив військовослужбовець, оборонці з бригади "Рубіж" не дають противнику можливості закріплюватися на позиціях, навіть якщо і відбуваються позиційні бої вже безпосередньо в окопах. "Ми усе одно виходимо переможцями і утримуємо наші позиції", - сказав Кожубенко.

Крім того, він зауважив, що противника "дуже багато". "Їхніх штурмовиків вони, напевно, не рахують. Тому що вони можуть відправити одну групу, після неї відразу другу групу… І всі ці групи - вони просто знищуються: або на підходах, або вже в позиційних боях", - зазначив офіцер.

На запитання щодо того, що Росія мобілізує резервістів-спецпризначенців, Кожубенко зауважив, що в Росії є ще дуже велика кількість немобілізованих спецпризначенців.

"Це люди, які знаходяться в спецрезерві їхнього управління і командування. І це відзначається тим, що дуже помітно, коли мобілізують простого якогось селянина або мужика, який пив під парканом, і в нього не було грошей, йому запропонували дуже велику суму за те, що він піде воювати. І дуже помітно, коли заходять противники, які вміють воювати, які воювали в Афганістані, в Чечні", - зауважив він.

Військовослужбовець додав, що Росія має дуже велику кількість ветеранів, які брали участь у різних війнах. "Росія - це країна, яка всю свою історію воює. І на жаль, у них великий бойовий досвід. І вони не відразу мобілізували всіх, кого бачили… Вони таким чином розтягують свої резерви для того, щоб можна було або поповнювати підрозділи спеціального призначення, або щоб ці люди в подальшому могли навчати своїх резервістів", - сказав Кожубенко.

Ситуація на фронті зараз - що відомо

Як повідомлялося, раніше проект DeepState зауважив, що російські окупаційні війська просуваються на сході України.

Зазначається, що ворог окупував Тимофіївку. Цей населений пункт розташований в Донецькій області. Згідно з даними з відкритих джерел, відстань від села до Покровська - стратегічно важливого для України міста - становить близько 31 км.

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