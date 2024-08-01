Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Російські окупаційні війська просуваються на сході України. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Зазначається, що ворог окупував Тимофіївку. Цей населений пункт розташований у Донецькій області. Згідно з даними з відкритих джерел, відстань від села до Покровська – стратегічно важливого для України міста – становить близько 31 км.

Зазначається, що також противник просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку Донецької області.

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Офіційного підтверждення цієї інформації наразі немає.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Від початку доби, 31 липня, станом на 22:00 на передовій відбулося 17 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Зазначається, що там було зафіксовано 43 бої неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.

Тим часом росіяни вже поширюють фейки про захоплення Торецька Донецької області. Місто перебуває під контролем Збройних сил України, наголосив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик. Він наголосив, що подібні заяви від РФ – це "чистої води дезінформація", яка ворогом використовується для дестабілізації ситуації та впливу на думки серед населення країни, водночас ЗСУ стримують наступ ворога.

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