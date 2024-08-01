Це може бути першим у світі випадком, коли дорогий вертоліт збив маленький дешевий дрон.

Двокілограмовий український дрон "приземлив" 12-тонний російський вертоліт Мі-8. Це сталося в середу, 31 липня.

Як пише Forbes, українські війська щомісяця розгортають понад 100 000 вибухонебезпечних FPV-дронів по всій лінії фронту. Безпілотники врізаються в бронетехніку, переслідують відкриту піхоту та ведуть артилерійський вогонь назад, щоб націлитися на російські гаубиці.

Зробили це вперше

Вчора один із таких безпілотників, дистанційно керований оператором із гарнітурою віртуальної реальності, збив російський гелікоптер. Очевидно, таку атаку українці реалізували вперше.

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На кадрах, які поширили соцмережі, видно, як під Донецьком на окупованому Росією сході України горить транспортний гелікоптер Мі-8.

"Швидкого одужання тим, хто вижив", - написав один російський блогер, коментуючи кадри.

Ще у вересні українські оператори БПЛА вперше спробували протаранити російські гелікоптери в польоті. Загроза безпілотників стала настільки серйозною, що російські ВПС почали виділяти одні вертольоти для супроводу інших.

"Ймовірно, знадобилося щонайменше 10 місяців спроб, перш ніж оператор українського безпілотника нарешті вразив російський вертоліт. Місяці промахів зрозумілі. Гелікоптер може летіти зі швидкістю понад 240 км на годину на висотах, що перевищують тисячі метрів - це надто швидко та надто високо, щоб двокілограмовий дрон міг зробити чистий постріл без величезної кваліфікації чи удачі з боку оператора", - пише видання.

Зазначається, що українському оператору безпілотника, який збив російського гелікоптера, або дуже пощастило, або він був дуже вправним, або обидва варіанти правильні. Українці помітили 12-тонний російський гелікоптер з трьома членами екіпажу на борту, який виконував ударні, транспортні та медично-евакуаційні місії, коли він ще був низько.

"Зловили в момент зльоту", – повідомив російський блогер .

Безпілотник FPV зазвичай несе лише кілька кілограмів вибухівки. Але щоб збити гелікоптер, якщо він влучив у гвинти, не потрібна велика вогнева потужність.

"Відстань дуже значна"

Після більш ніж двох років війни українські оператори безпілотників стали надзвичайно вправними у націлюванні на найбільш уразливі частини російських цілей: у відкриті люки бронетранспортерів, під додаткову броню на так званих "танках-черепахах" і через двері посилених піхотних бліндажів.

У порівнянні з люком шириною 57 см, диск ротора Мі-8 діаметром 3,6 м є легкою мішенню.

Найбільш вражаючим може бути те, як далеко російський гелікоптер міг бути від лінії фронту. Західна околиця Донецька знаходиться всього в 5 км від лінії фронту - цілком у радіусі дії безпілотного дрона FPV.

Але східна околиця міста знаходиться ближче до 16 км від лінії фронту. Очевидно, саме там і сталася атака.

"Відстань дуже значна", - заявив другий російський блогер.

Щоб подолати 16 км, FPV може знадобитися допомога від другого дрона, що йде за кілька км, захоплює та ретранслює його командний сигнал малої дальності. Це складна операція, яка вимагає ретельної координації.

Російські військові мають сотні гелікоптерів і наразі втратили лише сотню через дії України. Ще одна втрата для росіян не катастрофічна. Але тепер, коли українці хюити свій перший гелікоптер, вони можуть подвоїти свої зусилля у цьому напрямку.

"Враховуючи, скільки безпілотників FPV українці розгортають щомісяця, загроза російським вертольотам може посилитися - дуже сильно", - підсумувало видання.

Використання дронів на війні в Україні

Раніше видання BBC описало "війну майбутнього". Експерти кажуть, що безпілотники, які колись відігравали другорядну роль у війні, наразі є головним компонентом на фронті поблизу з піхотою та артилерією.

Також українська розвідка показала новітню зброю, завдяки якій було знищено російський Су-57. За словами військових, вони використовують дрони тактичного ураження, така новітня зброя максимально шкодить окупантам.

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