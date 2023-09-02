Втім, українці рятуються касетними боєприпасами, які трохи компенсують програш у небі.

Росія має вдесятеро більше боєприпасів, ніж Україна. Втім, українські воїни застосовують їх набагато ефективніше.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на українських воїнів, які воюють поблизу міста Лиман. Як зазначає видання, Москва хоче змусити українців посилити оборону в цьому районі, відтягнувши солдатів від їхнього контрнаступу на півдні.

"У нас кілька тижнів тривають дуже потужні бої", - сказав один з командирів, який проходив навчання в США Семен Салатенко.

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"Він і його елітні війська з бригади Богуна не спали всю ніч, відбиваючи черговий російський напад. Росіяни переважають кількістю особового складу та озброєння. У російських військ майже в 10 разів більше боєприпасів", - пише видання.

Військовий також зауважив, що окупанти перевершують українців безпілотниками - і це величезна проблема. "Але ми боремося… У нас немає іншого вибору", - зазначив він.

Салатенко втратив друга в бою. Як зазначає видання, воїн виснажений, але відчайдушно переконує, що ще може протистояти росіянам.

"Ми тримаємося. Важко. Не можу сказати, що наш моральний стан на висоті, але ми тримаємося і витримуємо", - сказав воїн, важко зітхнувши.

Є одна річ, яка вплинула на розвиток бойових дій на цій ділянці фронту - це касетні боєприпаси, які Україна отримала від США. Адміністрація Байдена погодилася відправити ці боєприпаси на початку літа, оскільки нестача боєприпасів в Україні загрожувала її контрнаступу.

Критики цього рішення стурбовані зброєю, яка випускає десятки менших "бомб", частина з яких не детонує, створюючи смертельну загрозу для мирних жителів. Нерозірвані боєприпаси можуть залишатися на землі ще довго після закінчення конфлікту. Через цей ризик понад 120 країн заборонили використання цього типу боєприпасів, але не Росія, Україна та США.

Командир артилерійського підрозділу бригади імені Богуна з позивним "Музикант" сказав CBS News, що ці боєприпаси дають українцям вирішальну перевагу: за відсутності повітряних сил касетні боєприпаси дозволяють українським військам швидко очищати територію, оскільки вони можуть уразити велику ділянку землі одним снарядом.

Журналісти спостерігали, як "Музикант" керував ударом з диспетчерської. Командир віддав наказ випустити одну касетну бомбу. Навідник у полі отримав наказ і здійснив удар. Потім навідника миттю перебазували, щоб він не став мішенню для удару у відповідь.

"Удар був вдалим. Моральна дилема використання забороненої більшістю країн зброї не є предметом дебатів на полі битви в Україні. Люди, які намагаються відбити вторгнення Росії, вважають, що касетні бомби мають вирішальне значення, щоб допомогти їм утримати лінію, принаймні на даний момент", - пише видання.

Українські військові стверджують, що "відсоток невдач" — кількість бомб, які не розірвалися — для американських касетних боєприпасів був дуже низьким. Вони були майже на 100% ефективними. Москва використовувала старіші версії з вищими показниками псування.

Касетні боеприпаси для України - останні новини

Влітку Україна почала отримувати касетні боєприпаси від США. Втім, на цьому гарні новини не закінчилися. 28 серпня стало відомо, що США розглядають можливість передачі Україні касетних боєприпасів для реактивної артилерії більшою дальністю ураження.

Представники адміністрації Байдена розглядають кілька нових важливих способів збільшення підтримки з боку Заходу. У Вашингтоні говорять про підтримку рішення щодо надання касетних боєприпасів для реактивної артилерії, які можуть вражати глибше, ніж артилерійські версії.

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