Їх дальність ураження більша, ніж у артилерійських касетних снарядів, які США почали постачати минулого місяця.

США оцінюють ймовірність продовження війни в Україні в наступному році, і, можливо, в наступні роки, і в цьому контексті розглядають можливість передачі Україні касетних боєприпасів для реактивної артилерії з більшою дальністю ураження. Про це йдеться в аналітичному матеріалі The Washington Post.

"Оцінюючи ймовірність продовження війни в наступному році і, можливо, в наступні роки, представники адміністрації Байдена розглядають кілька нових важливих способів збільшення підтримки з боку Заходу. У Вашингтоні, наприклад, зростає підтримка надання касетних боєприпасів для реактивної артилерії, які можуть вражати глибше, ніж артилерійські версії, які Сполучені Штати почали поставляти минулого місяця", - йдеться в статті.

Крім того, наголошується, що США також старанно працюють над плануванням української "сили майбутнього" для протистояння російській агресії.

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"F-16, які почнуть надходити через кілька місяців, будуть частиною цього, але офіційні особи США працюють з союзниками над багатьма іншими системами озброєння і навчанням", - зазначає видання.

Водночас, зазначається, що Україна та її прихильники продовжують виступати за ракети великої дальності ATACMS, які могли б вражати об'єкти глибоко в тилу Росії. Але Пентагон продовжує чинити опір, в основному тому, що офіційні особи побоюються, що у Сполучених Штатів недостатньо ATACMS, щоб постачати Україні, не підриваючи при цьому їх власну готовність до будь-якого майбутнього конфлікту з Китаєм.

Поставки касетних боєприпасів Україні від США

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Пентагон оголосив черговий пакет військової допомоги для України, в який вперше включив касетні боєприпаси. Вже з 20 липня ЗСУ почали застосовувати їх на полі бою і, як зазначали західні ЗМІ, касетні боєприпаси "дали новий імпульс контрнаступу України".

Водночас Україна домагається від США поставки некерованих касетних реактивних боєприпасів M26 DCIPM для систем залпового вогню HIMARS і M270 MLRS. Вони є ще більш досконалою версією, ніж той тип касетних боєприпасів, що Україна отримує зараз.

Як розповів колишній офіцер армії США, колишній радник Головнокомандувача ЗСУ Ден Райс, реактивні снаряди великої дальності, озброєні касетними реактивними боєприпасами, є ключем до подолання ешелонованої російської оборони.

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