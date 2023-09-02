Серед знищеної за добу техніки, зокрема 30 артилерійських систем та 12 танків.

Збройні сили України за добу ліквідували ще понад 500 російських окупантів, збільшивши загальну кількість ворогів, знищених за час повномасштабного вторгнення, до понад 264 тисяч.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 вересня 2023-го серед особового складу орієнтовно склали близько 264 тис. 60 (+570 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 4 тис. 471 одиницю (+12 за минулу добу), бойових броньованих машин – 8 тис. 637 (+24), артилерійських систем - 5 тис. 560 (+30), реактивних систем залпового вогню - 736 (+1).

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Крім того, засобів протиповітряної оборони було знищено 501 (+1), літаків – 315, гелікоптерів – 316, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 433 (+12), крилатих ракет – 1 тис. 447 (+2).

Також ворожих кораблів/катерів було знищено 18, автомобільної техніки та автоцистерн - 8 тис. 43 (+34), а спеціальної техніки - 835 (+4). У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Сили оборони продовжують завдавати втрат окупантам

Як повідомляв УНІАН, раніше у ГШ ЗСУ зазначили, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, три склади боєприпасів та одну радіолокаційну станцію загарбників.

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