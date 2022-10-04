Роман Лозинський розмістив відео, де морські піхотинці 35-ої бригади встановлюють на вежі в селі Державний Прапор України.

На Херсонщині, у селі Давидів Брід Бериславського району піднято український прапор.

Про це у Facebook повідомив народний депутат України Роман Лозинський, який служить у Силах оборони України.

"Давидів Брід! Відвойований! Тут щойно піднято наш прапор! Майже рідний. Зґвалтований російською окупацією. Він стане однією з перлин наших мандрів півднем України після перемоги. Зустрінемось на річці Інгулець!", - написав він.

Відео дня

Лозинський розмістив відео, де морські піхотинці 35-ої бригади встановлюють на вежі в селі Державний Прапор України.

На даний час офіційного підтвердження інформації про звільнення села Давидів Брід від ЗСУ немає.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

Раніше у Генштабі повідомили про звільнення Архангельського і Миролюбівки Херсонської області. Ситуація на цій ділянці фронту, за словами речниці ОК "Південь", "набирає обертів" - ЗСУ закріплюються на звільнених територіях.

Експерт припустив, що рашисти не зможуть зупинити наступ армії України під Херсоном.

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