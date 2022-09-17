Російські окупанти у Херсонській області посилюватимуть фільтраційні заходи задля тиску на місцевих жителів для отримання ними російських паспортів.
Про це у своєму Telegram-каналі написав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"На Херсонщині, за інформацією представників Руху Опору Південь УДА, окупанти продовжать посилення фільтраційних заходів з метою тиску на місцевих мешканців для отримання ними російських паспортів. Ворог планує залучати чоловіків, що матимуть окупаційне посвідчення особи, до мобілізації у так звану російську армію для участі у бойових діях проти ЗСУ", - зазначив він.
Речник ОВА додав, що партизани закликають жителів тимчасово окупованих районів Херсонської області бути обережними та протидіяти ворогу усіма можливими способами.
Нагадаємо, щоб уникнути примусової паспортизації з боку російських окупантів, мешканцям тимчасово окупованих територій найкраще виїхати звідти.