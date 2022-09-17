Ворог планує залучати чоловіків з окупаційним посвідченням особи до мобілізації в свою армію для участі у бойових діях проти Збройних сил України.

Російські окупанти у Херсонській області посилюватимуть фільтраційні заходи задля тиску на місцевих жителів для отримання ними російських паспортів.

Про це у своєму Telegram-каналі написав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"На Херсонщині, за інформацією представників Руху Опору Південь УДА, окупанти продовжать посилення фільтраційних заходів з метою тиску на місцевих мешканців для отримання ними російських паспортів. Ворог планує залучати чоловіків, що матимуть окупаційне посвідчення особи, до мобілізації у так звану російську армію для участі у бойових діях проти ЗСУ", - зазначив він.

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Речник ОВА додав, що партизани закликають жителів тимчасово окупованих районів Херсонської області бути обережними та протидіяти ворогу усіма можливими способами.

Нагадаємо, щоб уникнути примусової паспортизації з боку російських окупантів, мешканцям тимчасово окупованих територій найкраще виїхати звідти.

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