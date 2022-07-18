За словами віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук, сьогодні 1100 осіб з тимчасово окупованої Херсонщини зустрічали на підконтрольній території.

Щоб уникнути примусової паспортизації з боку російських окупантів, мешканцям тимчасово окупованих територій найкраще виїхати звідти.

Про це віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сказала в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання, що робити українцям на тимчасово окупованих територіях, щоб уникнути примусової паспортизації, яку окупанти наразі значно прискорили.

За словами віце-прем'єра, з тимчасово окупованих територій виїхати важко, але можливо, й українцям це вдається.

"Сьогодні я брала участь у зустрічі людей з тимчасово окупованих територій. До прикладу Херсонська область - 1100 людей, які виїхали з Олешек, інших територій, саме з Херсону. Майже всі вони з дітками, за що я їм дуже дякую. Дякую тверезості батьків, які розуміють, що потрібно виїжджати",- акцентувала Верещук.

Віце-прем’єр додала, що ті, хто виїхав з окупації, і кого вона сьогодні зустрічала на підконтрольній території країни, не могли стримати своїх почуттів.

"Вони виїхали й вони щасливі, кажуть, що цілували наших військових і землю, коли вирвалися з цього пекла. Треба знайти шлях додому. Я розумію, що там дім, але наразі там окупанти, там насильницька паспортизація, примушування до колаборантства, утиски вчителів, лікарів. Людей піддають насильству та тортурам. Якщо є можливість, то головне виїхати звідти", - підкреслила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня 2022 року Путін підписав указ, яким передбачено спрощений порядок надання російського громадянства для всіх громадян України. Цей указ вносить зміни до попередніх указів про спрощений порядок надання громадянства Росії для мешканців тимчасово окупованих територій України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, нині поширюючи його дію на решту української території.

Вас також можуть зацікавити новини: