Сергій Хлань зазначив, що всього видали 23 паспорти й тільки колаборантам.

Заяви росіян про масову роздачу паспортів РФ у Херсонській області не відповідає дійсності. Видали лише 23 "документи" колаборантам.

Про це розповів радник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі телемарафону.

"Всього видали 23 паспорти. Як би вони не підносили, що почалася паспортизація, але все, що вони видали – 23 паспорти напередодні Дня Росії. Я думаю, що це була пропагандистська акція. 23 паспорти - якраз колаборант Сальдо та його оточення. Охочих отримати російський паспорт немає, і ми це побачили по святкуванню Дня Росії, коли їм навіть не вдалося зігнати людей на це так зване свято", - зазначив чиновник.

При цьому він зазначив, що жителі Херсона ігнорують все, що пов'язано з Росією, рублем і паспортами.

"Росіяни кажуть, що у них багато заяв на отримання паспорта, але їх з людей вибивали під тортурами. Людей незаконно викрадали й утримували в так званих "ізоляціях" в Херсонській області. Заяви, які написані під тортурами, це не злочин. Паспорт необхідно отримати добровільно. Люди за цими документами не підуть, а колаборанти, які добровільно отримують паспорти та вихваляються цим, будуть покарані відповідно до законодавства України", - підсумував Хлань.

Як раніше повідомляв УНІАН, 11 червня на окупованих територіях півдня України почалася роздача російських паспортів.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель раніше заявляв, що Європейський Союз не визнає російських паспортів, виданих українцям на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

За словами спікера Одеської Військової адміністрації Сергія Братчука, всього російські паспорти отримали лише близько 50 осіб.

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