На передньому краї залишаються ті, кого не шкода.

Російські військові на території Херсонської області проводять переформатування, коли елітні підрозділи відходять глибше в оборону, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми розуміємо, що навіть їхні маневри пересування з правого берега на лівий - це не повноцінна евакуація, яку вони влаштовують цивільним, це переформатування. Елітні підрозділи відходять глибше, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода, хто буде стримувати перший натиск", - сказала вона.

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Ситуація на Херсонщині

Минулого тижня російські окупанти почали поширювати інформацію про наміри Збройних сил України нібито зруйнувати Херсон, щоб змусити місцевих жителів звідти виїхати. Херсонська військова адміністрація закликала людей не вірити фейкам, а також ігнорувати вимоги окупантів щодо евакуації.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі.

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