В Інституті вивчення війни зазначили, що Росія має намір назавжди переселити українців.

"Евакуація" жителів Херсонської області на східний берег Дніпра - частина широкої схеми переселення. Окупанти планують переселити більшу частину місцевого населення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Експерти Інституту вважають, що мета "програми переселення" передбачає, що окупанти переселять більшу частину населення Херсонської області на постійне місце проживання.

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Крім того, російські війська облаштовують Запасні та оборонні позиції на східному березі Дніпра.

Також у самій Росії триває мобілізація з порушенням правил призову, що створює напругу на російському ринку праці.

Ситуаця в Херсонській області - що відомо

Збройні Сили України в кінці серпня пішли в контрнаступ. Станом на 21 жовтня у Херсонській області вдалося звільнити 88 населених пунктів.

На думку аналтиків Американського Інституту вивчення війни, окупанти здадуть ЗСУ готується значних територій регіон.

Крім того, президент Володимир Зеленської заявив, що загарбники замінували Каховську дамбу.

Незважаючи на загрозу, ЗСУ продовжують знищувати ворога на півдні. За добу в Херсонській області знищено до 30 осіб, під завалами залишилися понад 100 загарбників. Всього підтверджено поразку 12 районів зосередження озброєння і військової техніки, двох опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу окупантів.

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