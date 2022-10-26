Однак воїни притримуються тактики звільнення українських територій.

Контрнаступ Сил оборони України на Херсонщині дещо сповільнився через погодні умови. Дощі ускладнюють роботу воїнів.

Про це в інтерв'ю Fox News повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Попри погіршення погодних умов українські воїни просуваються кілометр за кілометром, продовжуючи тактику звільнення окупованих територій.

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"Прямо зараз через погодні умови, я маю на увазі дощі, контрнаступ трохи уповільнився. Але ми використовуємо тактику звільнення наших населених пунктів крок за кроком і кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити", – заявив міністр.

Міністр наголосив, що українські військові вже деокупували у Херсонській області понад 90 населених пунктів.

Звільнення Херсонської області: що відомо

Наприкінці серпня Збройні Сили України пішли в контрнаступ на Херсонщині. Станом на 21 жовтня у Херсонській області вдалося звільнити 88 населених пунктів. Деокупація триває.

В Інституті вивчення війни припустили, що окупанти готуються тікати зі значних територій.

Президент Володимир Зеленської заявив, що загарбники замінували Каховську дамбу.

Міністр Резніков заявив, що українські воїни контролюють всі мости через Дніпро у Херсоні, тому окупанти не зможуть покинути місто, як це було в Ізюмі. За його словами, окупантам небезпечно для життя залишатися в Херсоні та вести вуличні бої із ЗСУ. Шляхів відступу не буде.

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