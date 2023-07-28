Ворог "розосереджений", ЗСУ контролюють спроби росіян повертатися на втрачені позиції.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що російські окупанти на лівому березі Дніпра "розосереджені" і підриваються на власних мінах.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, наскільки російські загарбники сконцентровані на лівому березі Дніпра.

"Там концентрація розосереджена… Тому що вони дійсно намагаються повернутися на ті позиції, які були змушені полишити, і які зруйновані великою повінню", - зауважила Гуменюк.

Водночас Збройні сили України контролюють ці спроби повернення.

"Тримаємо під вогневим контролем і методично вибиваємо з тих позицій, куди вони намагаються повернутися", - розповіла речниця.

Гуменюк зауважила, у боротьбі з окупантами допомагають їхні ж міни, на яких вони "дуже часто підриваються".

Окупанти відчують "снарядний голод" на лівобережжі Херсонської області

Як повідомляв УНІАН, днями Гуменюк заявила, що російські окупанти не мають звідки підтягнути ресурси на лівобережжя Херсонської області. Вони відчувають суттєвий "снарядний голод".

Загарбники стали рідше використовувати великокаліберну артилерію і намагаються перекривати це мінометним вогнем та реактивними системами залпового вогню.

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