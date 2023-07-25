Вони вже почали рідше використовувати великокаліберну артилерію.

Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти не мають звідки підтягнути ресурси на лівобережжя Херсонської області.

"Бавовна" квітне - снаряди "тануть" десь у тилу. Росіяни відчувають суттєвий "снарядний голод" на лівобережжі. Вже немає місця звідки ворогу підтягнути ресурси. Вогневий контроль над логістичними маршрутами - це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси", - розповіла Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

За її словами, робота Збройних сил України по пунктах бойового постачання противника була досить результативною минулого тижня.

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"5 складів з боєприпасами було знищено, через це ворог дійсно зараз відчуває нестачу снарядів. Ми бачимо, що окупанти стали рідше використовувати великокаліберну артилерію. Вони зараз намагаються перекривати це мінометним вогнем й РСЗВ. За минулу ніч ми знищили ще одну великокаліберну ворожу гармату й два диверсійних човни з групами, які намагалися маневрувати між островами", - додала Гуменюк.

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Як раніше повідомляв УНІАН, загальні втрати Росії у живій силі вже склали 243 220 осіб.

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наразі захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

На півдні ЗСУ під час контрнаступу вже звільнили понад 192 кв. км територій.

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