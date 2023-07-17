Загарбники намагаються переконати місцевих мешканів, що "прийшли надовго", але валізи в них уже зібрані.

Після теракту на Каховській ГЕС, який російські окупанти вчинили на початку червня, загарбники намагаються відновити мінні загородження, обладнані вздовж лівобережжя Дніпра. Проте часто представники окупацінийх військ РФ підриваються на своїх же мінах.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ. Вона наголосила, що ворог поступово повертається на позиції, звідки його витіснила велика вода, що затопила десятки населених пунктів після підриву ГЕС.

"Ще ситуація на лівому березі не нормалізувалася, зокрема в багатьох населених пунктах вода ще є, і відновлення багатьох бойових позицій ворога просто неможливе. Там, де вже є можливості розгортати вогневі позиції, вони намагаються це робити. Ми у відповідь відпрацьовуємо в контрбатарейному режимі по їхніх потужностях. І за минулу добу в нашому арсеналі "мінус" 95 окупантів, чергові два човни і дві диверсійно-розвідувальні групи, які маневрували між островами в дельті Дніпра, знову дві великокаліберні гармати типу Д-30, якими окупанти обстрілювали Херсон, правий берег. Продовжуємо знищувати і бронетехніку – "мінус" п’ять одиниць", – додала Гуменюк.

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Водночас представники руху опору та мешканців окупованого лівобережжя Дніпра повідомляють, що окупанти намагаються відновити так звану мапу мінних полів і мінні загородження, які вони облаштовували вздовж лівого берега. "Окупанти дійсно підриваються на своїх же мінах", – зауважила вона.

За словами Гуменюк окупаційна "адміністрація" продовжує робити гучні заяви про нібито плани щодо відновлення підівраної Каховської ГЕС. Так загарбники намагаються переконати місцевих мешканів, що "прийшли надовго".

"Але ми точно знаємо, що валізи зібрані, й вони фактично на низькому старті, готові негайно евакуюватися щойно отримають хоч найменший дозвіл від вищого військово-політичного керівництва. А поки що вони вдають роль", – резюмувала вона.

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