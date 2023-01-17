До цього окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів у трьох населених пунктах Херсонської області.

На тимчасово окупованих територіяхХерсонської області російські окупанти намагаються обмежити мирне населення та не давати їм можливості отримувати інформацію. Вони зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів.

В оперативній інформації від Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 зазначається, що російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації.

"Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 17 січня, Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів у трьох населених пунктах Херсонської області. Йдеться про Заводівку, Горностаївку та Каїри. Наразі там транслюють лише російське телебачення. Відомо, що на окупованій частині Херсонщини залишається 20-30% населення. Там зараз дуже складна гуманітарна ситуація.

Окрім цього, СБУ назвала ім’я співробітника ФСБ, який організував роботу російської "влади" у Херсонській області. ФСБшник також займався створенням російського агентурного апарату, зазначили в українській спецслужбі.

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