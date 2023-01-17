ФСБшник також займався створенням російського агентурного апарату, зазначили в українській спецслужбі.

Чинному співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру за організацію роботи окупаційної влади на Херсонщині.

Як повідомляє Служба безпеки України, йдеться про кадрового співробітника 3 відділу 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Сергія Сініцина з позивним "Сабір".

"У березні минулого року він прибув до тимчасово захопленого Херсона для формування каральних органів місцевої окупаційної адміністрації. Перебуваючи у складі так званої "тимчасової оперативної групи №8", посадовець брав безпосередню участь у створенні підконтрольного Москві "головного управління МВС Херсонської області". Саме це псевдоутворення виконує завдання Кремля щодо проведення масових репресій проти мешканців захоплених районів півдня України", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що Сініцин особисто погоджував призначення керівників та оперативного складу окупаційного органу, а потім координував їхні каральні рейди проти громадян.

Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

Крім того, за даними слідства, зловмисник займався створенням російського агентурного апарату для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні, для чого намагався вербувати колишніх правоохоронців та місцевих чиновників.

За вказівкою "Сабіра" вони мали виявляти і "зливати" агресору місця перебування учасників руху опору.

Також російська агентура "виходила" через власні зв’язки на жителів підконтрольної українській владі території для збору інформації про підрозділи Сил оборони.

"За оперативними даними, під час звільнення Херсона представник ФСБ разом з іншими російськими загарбниками втік на лівий берег Дніпра. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Тривають комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності", - додали в СБУ.

Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати

Росіяни захопили частину лівобережжя та правобережжя регіону на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, під окупацією опинився Херсон. Українські воїни дають супротивнику гідну відсіч.

На початку листопада вороги вирішили відступити з правобережжя на лівобережжя, а 11 числа в Херсон зайшли захисники України.

Ворог продовжив обстрілювати деокуповану частину Херсонської області. У Херсоні з 20 листопада через ворожі обстріли загинули 65 осіб.

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