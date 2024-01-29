Найгарячіше було на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби, 29 січня, на фронті між Збройними силами України та окупаційними військами РФ відбулося 74 бойових зіткнення.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. Водночас на Бахмутському напрямку росіяни здійснили 4 атаки біля Богданівки та Іванівського Донецької області, але успіху не мали.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області", - повідомляють у відомстві.

На Мар’їнському напрямку бої велись неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ЗСУ відбили 22 атаки. Ще одну спробу штурму стримали північніше Приютного на Запорізькому напрямку.

Тривають бої і на Херсонському напрямку. Сили оборони намагаються розширити свій плацдарм, тоді як окупанти хочуть вибити наші підрозділи з позицій. Наші воїни відбили 8 атак противника.

Війна в Україні - останні новини

Повномасштабна війна в Україні проти росіян триває, і на фронті в нашій державі є дуже серйозні проблеми.

Одна з проблем - недостатня кількість людей у лавах наших захисників, а друга - гострий снарядний голод, поділився думкою колишній командир роти батальйону "Айдар", ветеран війни українців проти РФ Євген Дикий.

У ЗСУ розповіли, що російські окупанти продовжують наступати на сході України, але стратегічних успіхів не мають. Вороги також нарощують виробництво дронів зі штучним інтелектом та засобами нічного бачення.

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