Супротивники стали менш активними на Бахмутському напрямку, поділився керівник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ української армії.

Російські окупанти продовжують наступати на сході України, але стратегічних успіхів не мають. Вороги також нарощують виробництво дронів зі штучним інтелектом та засобами нічного бачення.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо. За його словами, протягом минулої доби на Куп’янському та Лиманському напрямках вдалося відбити 16 російських атак. За цей час Сили оборони знищили 267 російських окупантів та 62 одиниці військової техніки.

"Така велика кількість артилерійських обстрілів та знищеної російської техніки свідчить про те, що противник активно намагається наступати, шукати слабкі місця в обороні України", - сказав Фітьо.

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Натомість на напрямку Бахмуту, за словами Фітьо, активність ворога стала меншою. Втім, РФ може зміщувати акценти. "Ситуацію контролюємо, наші захисники відбивають атаки ворога. Якихось стратегічних успіхів зараз у російських окупантів немає", - наголосив Фітьо.

Крім того, підполковник розповів, що РФ нарощує виробництво та застосування дронів-камікадзе. Якщо раніше йшлося про 20-30 дронів-камікадзе за добу, то зараз спостерігається від 40 і більше.

"Це війна високих технологій. Віддати якусь перевагу ворогу ми не можемо. Ми воюємо з ворогом, який відразу вчиться на полі бою. І все, що вдало використовується українською стороною, відразу береться ворогом на озброєння і ставиться на конвеєрне виробництво. Сфера виробництва дронів, зокрема і зі штучним інтелектом, нічним баченням, РЕБів активно застосовується обома сторонами", - сказав Фітьо.

Російсько-українська війна триває - що сьогодні варто знати

Росія, ймовірно, зайшла військами у село Табаївка й зараз намагається розвинути успіх в бік Піщаного Харківської області. Про це зранку повідомили аналітики Deepstate. Генштаб ЗСУ ці дані поки ще не підтверджує.

Оглядач Олександр Коваленко пояснив, що зараз російська влада хоче зробити паузу у бойових діях, адже це дозволить їм повністю відновити свій військовий потенціал.

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