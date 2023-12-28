Сили оборони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби, 27 грудня, відбулося 56 бойових зіткнень на фронті.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку Збройні сили України відбили 9 атак російських окупантів біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області. На цій ділянці ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки росіян поблизу Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Вони стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Зокрема, вчора відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші війська стримують загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 3 атаки.

На Запорізькому напрямку наші захисники також відбили 3 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

"На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч та відступив", - додали у Генштабі.

Як зазначається, ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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