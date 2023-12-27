На Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму.

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень на лінії фронту, дуже "гаряче" було на Авдіївському напрямку – там наші оборонці відбили близько 30 атак росіян. Про це повідомив Генеральнтий штаб ЗСУ у ранковому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Генштаб, на Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де відбито 7 атак.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

"На Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив", - повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Зазначається, що минулої доби ворог загалом завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ворог продовжує атаки на Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 46 БпЛА типу "Shahed-136/131". Дрони-камікадзе запускали із двох напрямків: з Балаклави (окупований Крим) та з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 32 ворожі ударні дрони.

Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область.

В Одеській області через падіння уламків збитого дрона є кілька поранених, серед яких – підліток. Також загинула одна людина.

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