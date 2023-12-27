Зараз лише одна з пʼяти компаній в оборонно-промисловому комплексі України – це державне підприємство.

Виробництво зброї в Україні за останній рік зросло втричі на тлі значного посилення ролі приватних компаній у вітчизняному військово-промисловому комплексі. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з керівниками та працівниками державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу.

"Є дуже вагоме зростання по виробництву боєприпасів, зокрема для артилерії. Україна на системному рівні розгортає виробництво таких надзвичайно потрібних речей як боєприпаси для наших вітчизняних дронів. Важливі результати є й у виробництві наших ракет. Кількісні та якісні показники щодо ракет вже більш відчутні", - розповів очільник держави.

Він наголосив, що українська держава має стати настільки сильною та ефективною, аби агресор розумів, що на кожен удар буде відповідь. А для цього, на переконання Зеленського, мпотрібно налагодити достатне виробництво вітчизняної зброї.

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При цьому глава держави відзначив, що вважає правильним, аби державні компанії на рівних конкурували з приватними підприємствами заради якості та швидкості українського виробництва зброї.

"В нашому оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. Вже 4 з 5 компаній ОПК - це недержавні компанії, і ми маємо нарощувати використання цієї сили однієї з головних сил людської натури - сили підприємництва. Без цього розвиватися швидко просто неможливо", - наголосив Зеленський.

Президент запевнив, що держава намагається максимально спрощувати усі бюрократичні процедури для виробників зброї - від імпорту комплектуючих до процедури допуску до експлуатації. Також ведеться робота, аби забезпечити фінансування довгострокових контрактів.

Крім того, президент додав, що оборонний комплекс України стане частиною міжнародної системи оборони, і вже зараз є домовленості з низкою провідних держав і компаній світу про спільне виробництво. "Буде більше таких домовленостей, більше інтеграцій наших можливостей і світових, наших виробництв і виробництв провідних країн", – повідомив Зеленський.

Співпраця України із іноземними виробниками зброї

Як повідомляв УНІАН, у Вашингтоні у межах українсько-американської конференції оборонних індустрій Україна та США підписали Меморандум про співробітництво щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними.

"Одним з основних пріоритетів у Меморандумі визначено локалізацію оборонної промисловості в Україні. Зокрема, документ сприятиме будівництву в нашій країні виробничих потужностей задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю, зокрема, у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування", - повідомили в ОП.

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