Найбільше атак ворога було зафіксовано на Бахмутському на Новопавлівському напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Так, зазначається, що протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень Зокрема, на Лиманському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Торського та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

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Водночас, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 11 безуспішних атак позицій наших військ", - мовиться у зведенні.

Проте, як заявили в Генштабі, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів противника.

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Як повідомляв УНІАН, втрати ворога за добу зросли на 870 осіб та перетнули нову "червону лінію".

Так, загальні втрати ворога на 19 квітня 2024 року тепер становлять 457 830 супротивників. Також, за даними Генштабу, супротивник також залишився без 27 дронів оперативно-тактичного рівня, трьох крилатих ракет, 17 бойових броньованих машин, дев'яти танків та 53 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

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