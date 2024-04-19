Українські воїни добряче "підкоротили" лави супротивника.

Повномасштабна війна в Україні продовжується, і російські втрати за добу зросли на 870 осіб та перетнули нову "червону лінію".

Загальні втрати ворога на 19 квітня 2024 року тепер становлять 457 830 противників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. За його відомостями, росіяни також залишилися без 27 дронів оперативно-тактичного рівня, трьох крилатих ракет, 17 бойових броньованих машин, дев'яти танків та 53 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Ліквідоване таке озброєння окупантів:

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21 артилерійська система;

два засоби протиповітряної оборони.

У Генштабі додали, що дані щодо втрат супротивника уточнюються.

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Росіяни намагаються наступати на низці напрямків, отримують від Сил оборони України гідну відсіч та зазнають серйозних втрат, зокрема, у живій силі. Нагадаємо, втрати ворога на 18 квітня 2024 становили приблизно 456 960 загарбників.

Екс-спікер Генштабу ЗСУ, полковник та військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що під час літнього наступу Росія зосереджуватиме свої основні зусилля у напрямку міст Часів Яр та Покровськ (Донецька область).

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