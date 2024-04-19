Трьох інших членів екіпажу, за повідомленням міноборони РФ, вже відвезли у шпиталь.

Міністерство оборони РФ визнало падіння військового літака Ту-22М3 ВКС у Ставропольському краї.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву міноборони РФ, бомбардувальник-ракетоносець зазнав аварії "після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування".

"Льотчики катапультувалися, 3 членів екіпажу евакуйовано групою пошуку та рятування, зараз триває пошук одного льотчика", - зазначили у відомстві.

В міноборони запевняють, що боєкомплекту на борту не було, літак упав у безлюдній місцевості, а руйнувань на землі немає. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність.

Падіння Ту-22М3 в РФ

Як повідомляв УНІАН, у Росії на території Ставропольського краю впав літак, льотчики нібито змогли катапультуватися.

Інцидент стався в Красногвардійському районі. Роспропаганда стверджувала, що, за попередніми даними, немає ні жертв, ні руйнувань. За офіційними даними, льотчиків борту, що впав, знайшли живими й везли в лікарню.

У мережі з'явилася інформація, що впав Ту-22м3 - дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник. "Це перший борт стратегічної авіації, який був уражений Україною у повітрі за весь час повномасштабного вторгення", - повідомляє monitor у Telegram.

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