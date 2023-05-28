Застосування забороненої зброї зафіксовано в районі Авдіївки.

Російські окупанти застосували хімічну зброю проти бійців Збройних сил України біля Авдіївки. З української сторони втрат не має, бо вітер був у строну ворога.

"Днями зафіксовано викорситання хімічної зброї на Донецькому напрямку фронту, біля Авдіївки. Це підтверджений факт. Був скид хімічної речовини з безпілотника", - повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

За його інформацією, ймовірно росіяни застосували гранати К-51 і хімічну речовину хлоропікрин.

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"Вітер був у бік противника. З нашої сторони без втрат", - повідомив речник.

Він зазначив при цьому, що застоусвання хімічних боєприпасів було вперше за тривалий час на Таврійському напрямку.

"В останє хімічні атаки використовувались проти ЗСУ під Херсоном під час деокупації", - зауважив Шершень.

Справка УНІАН. У 1993 році була підписана Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, використання хімічної зброї та про її знищення. Це міжнародний договір в рамках ООН в галузі контролю озброєнь. Конвенція вступила в дію 29 квітня 1997 року.

При контакті хлорпікрин викликає сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів. Речовина ефективно працює як сльозогінний газ, швидко позбавляє людину боєздатності, але у великій концентрації може призвести до смерті. Крім того, речовина отруює воду та їжу солдатів. Хлорпікрин масово використовували під час Першої світової війни та в Афганістані.

Застосування хімзброї у війні проти України - останні новини

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 27 травня повідомили, що російські загарбники планують зірвати очікуваний контрнаступ Збройних сил України із застосуванням хімічної зброї у Запорізькій області. Зазначається, що спецслужби РФ вже розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю.

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