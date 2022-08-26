Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Ворог безуспішно наступав у напрямку Соледара, Бахмута та Кодеми.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках... На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав. На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного", - повідомили у Генштабі.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури із артилерійських систем неподалік Івано-Дар’ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

Тим часом, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Із ствольної артилерії ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури біля сіл Шалигіне, Шевченкове та Катеринівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії об’єкти в районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка. Продовжив активно використовувати БпЛА для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.

На Слов’янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував здійснювати вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.

Тим часом, на Новопавлівському напрямку підрозділи противника продовжували вогневе ураження територій біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів.

На Запорізькому напрямку ворог із наявного озброєння обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогірʼя, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на півдні українські військові знищили 20 російських окупантів, вузол зв'язку ворожого полку та черговий склад із боєприпасами.

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