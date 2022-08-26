Завдано ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському, а також по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

За добу на півдні українські військові знищили 20 російських окупантів, вузол зв'язку ворожого полку та черговий склад із боєприпасами.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у зведенні за добу, 25 серпня.

"Нашою авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському. В ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому", - розповів він.

За словами Назарова, підтверджені втрати ворога становлять 20 російських окупантів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському.

Наразі остаточні втрати противника дорозвідуються.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Ввечері, 25 серпня, Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атак окупантів на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Південнобузькому напрямках.

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

25 серпня також стало відомо про підписання Путіним указу щодо збільшення чисельності складу ЗС РФ, хоча, переконаний генерал Романенко, для відновлення втрачених ресурсів ворогу знадобиться багато часу.

ЗСУ ліквідували вже 45 850 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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