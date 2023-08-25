В Запорізькій області Сили оборони України прорвали першу лінію укріплень рашистів.
В інтерв'ю каналу Al-Mamlaka (Йорданія) очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що серед російських окупантів є побоювання щодо прориву ЗСУ.
"З'являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони на частині південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак", - сказав Міллі.
Він також додав, що зараз "кілька російських військових кореспондентів малюють похмуру картину на фронті для своїх військ на деяких ділянках півдня".
Контрнаступ ЗСУ: що відбувається на фронті
Приблизно місяць тому CNN інформували про те, що захисники України впритул наблизилися до критичної ділянки в Запорізькій області.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний анонсував позитивні зміни на фронті для його армії.
Нещодавно ЗСУ звільнили Роботине у Запорізькій області.