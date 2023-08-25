За його словами, окупанти усвідомлюють свої похмурі перспективи.

В Запорізькій області Сили оборони України прорвали першу лінію укріплень рашистів.

В інтерв'ю каналу Al-Mamlaka (Йорданія) очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що серед російських окупантів є побоювання щодо прориву ЗСУ.

"З'являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони на частині південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак", - сказав Міллі.

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Він також додав, що зараз "кілька російських військових кореспондентів малюють похмуру картину на фронті для своїх військ на деяких ділянках півдня".

Контрнаступ ЗСУ: що відбувається на фронті

Приблизно місяць тому CNN інформували про те, що захисники України впритул наблизилися до критичної ділянки в Запорізькій області.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний анонсував позитивні зміни на фронті для його армії.

Нещодавно ЗСУ звільнили Роботине у Запорізькій області.

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