Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках.

Сили оборони України стримують наступ російських загарбників на декількох напрямках лінії фронту.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

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"На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе та Привілля Донецької області. На Бахмутському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку, як поінформували в Генштабі, противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Первомайське, Карлівка, Авдіївка, Степове, Новокалинове Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку, як мовиться у зведенні, противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Противник обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктах, серед них Водяне, Пречистівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Новосілка та Зелене Поле Донецької області.

"На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Михайлівка, Новоберислав, Миколаївка, Тягинка, Херсон та Первомайське Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сил оборони Таврійського за добу знищили 77 російських загарбників, також поранили 208 і взяли чотирьох в полон.

Водночас, за добу на цьому напрямку знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 10 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 ППО, 1 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

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