Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 349 вогневих завдань.

На Таврійському напрямку за добу знищено майже 80 російських загарбників.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 349 вогневих завдань.

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"За останню добу втрати ворога склали 289 осіб (безповоротні - 77, поранені - 208, полон - 4)", - заявив він.

Разом з тим, як зазначив командувач, знищено 32 одиниці військової техніки противника.

"Зокрема, чотири танки, десять ББМ, сім артилерійських систем та мінометів, один засіб ППО, один БпЛА, вісім одиниць автомобільної техніки та одна одиниця спеціальної техніки. Також було знищено п'ять складів боєприпасів ворога", - поінформував Тарнавський.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 2 вересня, орієнтовно склали 264 тис. 60 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували 570 російських загарбників.

Також за добу було знищено 12 ворожих танків, 24 бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем, одну РСЗВ, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети.

На Таврійському напрямку протягом минулої доби Сили оборони знищили майже 50 російських загарбників.

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